Son dakika haberi... ORDU 12 kişiyi öldüren seri katile, 8 cinayetten 8 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Son dakika haberi... ORDU 12 kişiyi öldüren seri katile, 8 cinayetten 8 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika gündem haberine göre 12 kişiyi öldüren seri katile, 8 cinayetten 8 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiORDU ve Samsun'da, çoğunluğu yaşlı 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakkında Akkuş ilçesinde işlediği 8 cinayet ile ilgili soruşturma tamamlandı.

20.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:29

12 kişiyi öldüren seri katile, 8 cinayetten 8 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

ORDU ve Samsun'da, çoğunluğu yaşlı 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakkında Akkuş ilçesinde işlediği 8 cinayet ile ilgili soruşturma tamamlandı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 cinayet suçundan hazırladığı iddianamede, Çayıroğlu'nun 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıl hapis hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri dükkanı bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Ordu ve Samsun'da, 12 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Çayıroğlu, tutuklandı. Genişletilen araştırmalar sonunda da Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı,

ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldı. Savcılık, 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'tasarlayarak öldürmek?, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede şüphelinin, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca ve av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü anlatıldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 av tüfeği, cep telefonları ve ölenlere ait eşyalar bulunduğu kaydedilen iddianamede, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evine kurduğu güvenlik kamerasının görüntüleri delil oldu.

Çayıroğlu'nun olaylardan 5'inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evinden kamuflaj kıyafet giyip, elinde fenerle çıktığı, sabah saatlerinde de geri döndüğü ifade edilen iddianamede, şüphelinin cep telefonunda bazı kurbanlara ait fotoğraflar bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin öldürmeden önce kurbanlarının fotoğraflarını çektiği öne sürülen iddianamede, yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri kurban seçtiği, bu kişiler ile önce hayvan pazarlığı yaptığı, daha sonra evlerine giderek, plastik kelepçe takıp gazla zehirlediği ardından da evleri ateşe verdiği anlatıldı.

SAMSUN'DA 3 AKKUŞ'TA BİR CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde, 10 Şubat 2018'de, Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60), gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturma Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılıyor.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespiti yapılamaması nedeniyle halen Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülüyor.

HAZIRLANAN İDDİANAMEYE GİREN CİNAYETLER İSE ŞUNLAR

24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yarısı evlerine yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

13 Temmuz 2018: Ordu'nun Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, evinde gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

22 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan Güneş ve gelini Zahide Güneş hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alış veriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Nedim KOVAN/ ORDU, (DHA) -

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Son dakika haberi... ORDU 12 kişiyi öldüren seri katile, 8 cinayetten 8 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kaynak: DHA

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