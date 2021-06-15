Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
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Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Buğra AKAY / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen bir adreste ise kapıya sahte mühür takan şüpheli, polisi yanıltamadı. Kapı kırılarak girilen evde yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te 32 şüpheliye yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona özel harekat polisi ve hassas burunlu 'Kuki' isimli narkotik polis köpeği de katıldı. Operasyon kapsamında Fatih, Küçük Ayasofya Mahallesi, Meydan Arkası sokakta bulunan 2 katı bir binaya giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı.

ŞÜPHELİLER KAPIYA SAHTE MÜHÜR TAKMIŞ

Girilen adreslerden bir diğeri de Fatih, Sümbül Efendi Mahallesi, Havacı Şinasi Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katı oldu. Operasyon yapılan binaya giren polis ekipleri kapıda asılı mührü görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Bina çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, mühür asılı evin penceresinin hem açık olduğunu hem de arka camdan sarkıtılmış havluyu görünce kapıyı kırarak içeri girdi. Evde arama yapan polis ekipleri içeri de bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin Fatih ilçesinde yaptığı operasyon da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU
Son dakika haber! İSTANBUL-OPERASYONA GELEN NARKOTİK POLİSLERİ KAPIDAKİ SAHTE MÜHÜR OYUNUNU BOZDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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