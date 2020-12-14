MİT operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab'ın kaçırılması olayına ilişkin, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti 'nin 11 adamı 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MİT'in titiz takibiyle yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Chaab'ın, Zindaşti'nin yaptığı plana uygun olarak eski karısıyla buluşmak üzere geldiği İstanbul 'da kurulan tuzakla yakalanıp Van'a oradan İran'a kaçırıldığı ortaya çıktı.

Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) İsveç oluşumunun başında yer alan, İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab, 9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da kayboldu. İsveç'te yaşayan Chaab'ın akibeti ile ilgili yürütülen çalışmada, suç örgütü lideri Naci Zindaşti'nin talimatı ve yönlendirmesiyle, kurulan tuzak neticesinde İran'a kaçırıldığı belirlendi. Zindaşti'nin, 14 yıldır İsveç'te yaşayan Chaab'ı eski eşi ile kandırarak İstanbul'a gelmesini sağladığı belirtildi. Chaab'ın eski eşiyle buluşacağını düşünerek geldiği ve bindiği minibüste uyuşturucu kullandırılarak etkisiz hale getiirildikleri daha sonra Van'ın Başkale ilçesine oradan da İran'a kaçırıldığı ortaya çaktı.

Bu olayda Turgay D. ve Naci Sharifi Zindaşti'nin öz yeğeni Bahtiyar F. liderliğindeki ekibin yine aktif rol aldığı Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Bu kapsamda 27 Kasım'da İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da H. Y., E.Ö., Y.D., B.F., F.D., Van'da N.Ç., D.A., E.A., M.F., A.F., ve Ankara'da ise F.Ş. olmak üzere toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı