Son dakika haberi | Opel Türkiye, Felis Ödülleri'nde "Başarı Ödülü"nün sahibi oldu
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Son dakika haberi | Opel Türkiye, Felis Ödülleri'nde "Başarı Ödülü"nün sahibi oldu

15.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 01:02
Son dakika haberi | Opel Türkiye, Felis Ödülleri'nde

Son dakika habere göre Opel Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın sürücülere yapılan sözlü ve fiziksel şiddetin yansımalarına dikkati çekmek istediği çalışma ile Felis Ödülleri'nde "Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Opel Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın sürücülere yapılan sözlü ve fiziksel şiddetin yansımalarına dikkati çekmek istediği çalışma ile Felis Ödülleri'nde "Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Opel'in açıklamasında, Türkiye'de gün geçtikçe artan kadına şiddet eylemlerinin trafikte de kendine yer bulduğu belirtildi.

Özellikle kadın sürücülere trafikte yapılan sözlü ve fiziksel şiddetin günlük hayatımın bir parçası olduğu ve kabullenildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafikte yapılan en ufak bir hata kadın sürücülere atfediliyor ve kalıplaşmış cümleler eşliğinde kornalara basılıyor. Bu noktadan hareketle Opel Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sürücülere yönelik psikolojik şiddet için farkındalık yaratmak üzere bir kampanyaya imza attı. 'Şu sürüşe bak, kesin kadın', 'Böyle mi park mı edilir, kesin kadın' gibi erkek sürücüler tarafından her gün sıklıkla kullanılan bu cümleleri tespit edip DAAAT isimli bir kampanya hazırladı. Kampanyada ön yargılı cümlelerin tamamlanmasına izin verilmeden kornaya basılarak sıra dışı bir video ve radyo spotu içeriği oluşturuldu."

Açıklamada, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dikkati çekmeyi amaçlayan Opel Türkiye'nin Karbonat ile birlikte hazırladığı "Ön Yargılara #DAAAT" adlı kampanya, Türkiye'nin pazarlama iletişimi alanındaki önemli dergilerinden MediaCat tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri'nde Gündem Bağlantılı kategorisinde "Başarı Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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