Son dakika haberi | OPEC+ kararı sonrası petrol fiyatları yüzde 1.5'den çok düştü

Son dakika haberler: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.0'den çok düştü.