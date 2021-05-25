Önce kameraya sonra polise yakalandılar
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Önce kameraya sonra polise yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

- Önce kameraya sonra polise yakalandılar Adana'da 3 ev, 3 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı yakalanırken, iki zanlının bisiklet ve tespih çalması saniye saniye görüntülendi Adana'da 3 ev, 3 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

- Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Adana'da 3 ev, 3 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı yakalanırken, iki zanlının bisiklet ve tespih çalması saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da 3 ev, 3 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. 2 zanlının bisiklet ve tespih çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 2 haftada 3 iş yeri, 3 ev ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarını çözüp zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceledi. Polis yapılan bu incelemenin ardından, 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Söz konusu zanlıların yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve suç kayıtları fazla olan zanlıların, kepengini kırdıkları iş yeri ve tırmanarak girdikleri evlerden tespihten su bağlantı aparatına; bisikletten televizyona; kol saatinden altın yüzük ve bileziğe kadar yaklaşık 70 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Zanlılardan ikisinin bisiklet ve tespih çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Gözaltına alınan Ömer Faruk B., Berkan K., Ramazan B. ve Fatih K., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildi.

Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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