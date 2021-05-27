Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
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Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi

Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da gündüz saatlerinde denize giren vatandaş, hava kararınca 112 acil çağrı merkezini arayıp ateşinin çıktığını ve kalacak yeri olmadığını söyledi.

Antalya'da gündüz saatlerinde denize giren vatandaş, hava kararınca 112 acil çağrı merkezini arayıp ateşinin çıktığını ve kalacak yeri olmadığını söyledi. Olay yerine gelen özel giyimli sağlık görevlileri, muayene ettikleri vatandaşı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesine bağlı İncekum mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre,İbrahim O.(60) izimli vatandaş il dışından otobüsle geldiği İncekum mevkiinde gün boyu denize girdi. Akşam saat 22.00 sıralarında 112 Acil çağrı Merkezini arayan İbrahim O., ateşinin çıktığını, öksürdüğünü ve kalacak yeri olmadığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Covid şüphelisi olarak aldıkları Ormancı'yı ambulansla hastaneye götürdü. - ANTALYA

Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Son dakika haberi: Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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