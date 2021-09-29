Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü

- Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından önce bıçaklanan ardından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - - Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından önce bıçaklanan ardından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta K.B. (40) adlı şahıs ile Ali Mülayim (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası K.B. yanında bulundurduğu bıçakla Ali Mülayim'i bıçakladı. Zanlı K.B. kanlar içinde kalan ve kaçmaya çalışan Ali Mülayim'e bu kez tabanca ile ateş açtı. Yapılan ihbarla kavganın yaşandığı yere ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali Mülayim, olay yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Mülayim, sevk edildiği hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis olay sonrası kaçan K.B.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri 'Hepinizi vuracağım' diye tehdit etti

Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri "Hepinizi vuracağım" diye tehdit etti

 Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Mustafa Keser Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Abdullah Avcı Gökhan Töre Mahmut Özer
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Rüya Tabirleri Adil Karaismailoğlu Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 23:08:29. #1.12#