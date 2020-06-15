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Son dakika haberi | On Numara çekildi

Son dakika gelişmesine göre On Numara oyununun 932. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 509 bin 805 lira 16 kuruşluk ikramiye devretti.

Son dakika haberi | On Numara çekildi
15.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:24

On Numara oyununun 932. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 509 bin 805 lira 16 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 15, 19, 25, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77 ve 78 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 112 kişi 3 bin 34 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 37 kişi 167'şer lira, 7 bilen 19 bin 479 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 116 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 426 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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