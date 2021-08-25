Son dakika haberi | Ömür boyu hapse mahkum edilen Eski Çad Devlet Başkanı Habre, koronadan öldü
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Son dakika haberi | Ömür boyu hapse mahkum edilen Eski Çad Devlet Başkanı Habre, koronadan öldü

Son dakika haberi | Ömür boyu hapse mahkum edilen Eski Çad Devlet Başkanı Habre, koronadan öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, ömür boyu hapse mahkum edildiği Senegal'de korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, ömür boyu hapse mahkum edildiği Senegal'de korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, tutuklu bulunduğu Senegal hapishanesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 1982-1990 yıllar arasında görevi yapan Habre, 2016 yılında binlerce kişinin öldürülmesi, kaybolması ve işkenceye uğramasından sorumlu tutulmuştu. Senegal'in başkenti Dakar'da "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. 79 yaşındaki Habre, hapishanede korona virüs (Covid-19) tedavisi alıyordu. - DAKAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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