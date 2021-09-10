Son dakika haberi... Ölümlü kazaya sebep olan sürücünün tutuklanması için kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ölümlü kazaya sebep olan sürücünün tutuklanması için kampanya

Son dakika haberi... Ölümlü kazaya sebep olan sürücünün tutuklanması için kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'ın yakınları kazadan sonra serbest bırakılan sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'ın yakınları kazadan sonra serbest bırakılan sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyor.

7 Ağustos'ta Gökmeydan Kavşağı'nda yaşanan trafik kazasında Ali G'nin kullandığı otomobil, sabah çocuklarına ekmek almak için evden çıkan Sezen Kaplan'a (40) çarptı. Yaklaşık 80 metre savrularak feci şekilde can veren Sezen Kaplan'ın yakınları kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen ve kaza günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali G'nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlattılar.

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezen Kaplan'ın ağabeyi Mikail Güler, kardeşinin ölümüne sebep olan sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere aynı gün serbest bırakıldığını, bu durumdan kamuoyu vicdanının rahatsız olduğunu savundu. Güler, "Biz bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Ortada bir ölüm ve 3 tane yetim kalan çocuk var. Biz adalet istiyoruz, başka bir şeyin peşinde değiliz" dedi.

Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ile aracın fotoğraflarını gazetecilerle paylaşan Güler, sürücünün tutuklanması için karara itiraz etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını, bu nedenle de sosyal medyada kampanya başlattıklarını sözlerine ekledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Derya Baykal Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Ünal Karaman Okay Yokuşlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Ölümlü kazaya sebep olan sürücünün tutuklanması için kampanya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:22:40. #1.16#

title