Son dakika haberi... Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
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Son dakika haberi... Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı Mersin'de tren raylarına yakın bir yere bağlanıp ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı.

Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı

MERSİN - Mersin'de tren raylarına yakın bir yere bağlanıp ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı.

Yeni Taşkent Tren İstasyonu civarında tren rayları üzerinde duran ve kendisine doğru düdük çalarak gelen trene rağmen yerinden hareket etmeyen atın hayatı makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Adana - Tarsus - Mersin yönünde yolcu taşıyan trenin makinistleri raylar üzerinde bir atın olduğunu ve trenin yaklaşmasına rağmen hareket etmediğini fark etti. Bunun üzerine makinistler treni durdurdu.

Raylardan uzaklaştırmak için makinistlerden birinin yanına gittiği atın yularının raylara yakın bir yere bağlı olduğu fark edildi.

Kim veya kimler tarafından raylara bağlanarak ölüme terk edildiği bilinmeyen at, makinistin uğraşı sonucu yularının çözülmesi ile serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuşurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
Son dakika haberi... Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
Son dakika haberi... Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
Son dakika haberi... Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Hızla giden treni durdurup, raylardaki atı kenara çekti
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