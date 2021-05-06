Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ölüme terk edilen at yürek burkuyor Ardahan'da sağ ön ayağı kırık olduğu için ölüme terk edilen at yürekleri burkuyor.

Ölüme terk edilen at yürek burkuyor

ARDAHAN - Ardahan'da sağ ön ayağı kırık olduğu için ölüme terk edilen at yürekleri burkuyor. Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını aman olumsuz cevap aldıklarını iddia ederken hayvana her gün su ve saman verdiklerini söyledi.

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü merasında yaklaşık 5 gündür ayağı kırık halde güneş altında acı çekerek yatan at yürek burkuyor. Ayağa kalkamayan ve bir şey yiyip, su içmeden yatan ata yardım edilmesini isteyen köy halkından Olcay Çağıl, Hayvan Sağlığı Bürosuna başvurduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını iddia etti. Diğer kurumlara da başvurduklarını söyleyen Çağıl, sudan bahane uydurduklarını ileri sürdü. Atın sıcak ve açlıktan hareket edemez hale geldiğini belirten Çağıl, hayvana kısa süre içinde yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Ayağı kırık ata ölmesin diye her gün su ve saman veren Çağıl, "Mübarek Ramazan günü dilsiz şu at ayağa kalkamıyor. Karnı aç ve susuz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hayvanın ayağı kırık ve gezemiyor. Ot toplamayla ve elimizle su vermeyle bu hayvan yaşamaz. Biz gerekli yerleri aradık, bizim yapacağımız bir şey yok, diyorlar. Yetkililerin bu hayvana yardım etmesini istiyoruz." dedi.

Sahibini bulmak için köy camisiyle birlikte civar köy camilerinden de anons yaptırdıklarını fakat atın sahibinin çıkmadığını ve sahipsiz olduğunu söyleyen Çağıl, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi.

Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor
Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor
Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor
Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor
Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Salih Uçan Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ölüme terk edilen at yürek burkuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 23:23:21. #1.15#

title