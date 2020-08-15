Son dakika haberi | Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar
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Son dakika haberi | Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar

Son dakika haberi: Ümraniye'de bir sitede oturan Şengül ailesi, sürekli gürültü yapan, uyardıklarında da kapıya dayanarak ölümle tehdit eden üst komşuları nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınmak zorunda kalıyor.

Son dakika haberi | Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar
15.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:15

Ümraniye'de bir sitede oturan Şengül ailesi, sürekli gürültü yapan, uyardıklarında da kapıya dayanarak ölümle tehdit eden üst komşuları nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınmak zorunda kalıyor. Aile, komşularından kendilerini korumak için biber gazıyla geziyor.

1995 yılından beri aynı evde oturan Şengül ailesinin hayatı, üst kat komşuları yüzünden zehir oldu. İddiaya göre, komşuları çok gürültü yapıyor ve uyarıldığında da kapıya dayanarak aileyi tehdit ediyor. Emniyet güçleri hasta raporu olduğu için "Bir şey yapamayız" deyip bırakıyor. Kaymakamlıktan da bir sonuç alamayan aile, çareyi taşınmakta buldu.

Apartman kapısını kırmaya çalıştı

Şengül ailesi, en ufak bir ikazda kapıya dayanan ve tehditler savurup hakaret eden komşularını kayıt altına aldı. Saldırı anı cep telefonuyla kaydedildi. Kapıya dayanan üst kattaki komşu ailenin kapısını kırmaya çalışma anı cep telefonuyla kaydedildi.

"Kendi evimizden taşınmak zorunda kalıyoruz"

Aile üyelerinden Mehmet Şengül, üst kat komşuları yüzünden 25 senedir oturdukları kendi evlerinden taşınmak zorunda olduklarını söyledi. Şengül, "Benim kendisiyle tanışıklığım yok. Yönetici olduğum için sadece annesiyle görüşüyordum. Çok gürültü çıkartıyor ve rahatsız oluyoruz. Uyardığımız zaman kapımıza dayanıp tehdit ve hakaret ediyor. Defalarca şikayetçi olmamıza rağmen çözüm bulunamadı çünkü engelli raporu var. Bizi bıçaklamaya teşebbüs etmesine rağmen serbest kaldı. Bize taşınmaktan başka çare bırakmadılar" dedi.

"Kendi kendime söylenirken sinirlenip kapıya dayandı"

Mehmet Şengül'ün annesi de, yaşanılanlardan oldukça rahatsız. Kendilerini güvende hissetmediklerini belirten, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"Üst balkondan halı sarkıtmışlardı, o da rüzgarda cama vurup ses yapıyordu. Balkonda kendi kendime bu durumla ilgili söylenirken beni duymuş galiba. Bağırıp çağırmaya başladı. Daha sonra kapıya dayandı. Kendimi banyoya kilitleyip polisi aradım."

"Artık çözüm bulunsun"

Şengül ailesi, 25 yıldır oturdukları kendi evlerinden taşınmak istemeseler de kendilerini buna mecbur görüyorlar. Çünkü yıllardır kendilerine kabus olan üst kat komşuları hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Aile, yetkililerden çözüm bekliyor. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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