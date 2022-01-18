Son dakika haberi... Olimpik Marsilya, Arsenal'den Kolasinac'i transfer etti

Son dakika haberi... Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, 28 yaşındaki Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac ile anlaştı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, 28 yaşındaki Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac ile anlaştı.

Fransız Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosnalı futbolcu ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandı.

Olimpik Marsilya'nın İngiliz kulübü Arsenal'den yaptığı bu transfer ile Kolasinac, Cedric Bakambu'dan sonra 2022 kış transfer döneminin ikinci transferi oldu.