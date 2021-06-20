Son dakika haberi: Ölen oğlu için 'Yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı, 'Babalar Günü'nde hayatını kaybetti (2)

Son dakika gündem haberine göre TOPRAĞA VERİLDİGiresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken ve Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yılmaz Ceylan (72)...