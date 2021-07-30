Son dakika haberi | Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü -Jandarma karakolu yakınlarındaki silahlı kavgada dört çocuk babası adam öldürüldü -Akraba iki aile arasındaki husumette kanlı hesaplaşma Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarının öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan...

Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü

-Jandarma karakolu yakınlarındaki silahlı kavgada dört çocuk babası adam

öldürüldü

-Akraba iki aile arasındaki husumette kanlı hesaplaşma

GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarının öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında yaşanan silahlı kavgada dört çocuk babası bir adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarını öldüren şahsın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Olay, öğe saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma, ifade vermek için geldikleri Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da üzerlerinde taşıdıkları silahları çıkararak birbirlerine ateş etmeye başladı.

Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü

Çıkan silahlı kavga esnasında bir ay önce öldürülen muhtar Mustafa Kaygın'ın yeğeni Mesut K.'nın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan K.'nın kardeşi Cahit K.'ya isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanan dört çocuk babası Cahit K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi, katil zanlısı gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Cahit K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cahit K.'nın ölümüne neden olan Mesut K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın geçmişi

Olay, 17 Haziran 2021 tarihine Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay günü sabah erken saatlerde mahalleden Gaziantep'e aracıyla gitmek isteyen Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın önüne kayınbiraderi Kenan K. ile 2 kişi çıktı. Karşı karşıya gelen husumetli iki taraf arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma esnasında silahını çıkaran Kenan K. aracın içinde bulunan Muhtar Kaygın'a birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan muhtar Mustafa Kaygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı