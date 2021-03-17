Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar

17.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:06

Son dakika haber... Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar Havai fişek fabrikası patlama davasında salon önünde ilginç dakikalar Müşteki avukatları, sanık avukatlarını saygı duruşunda yanlarında istemedi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs...

Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar

Havai fişek fabrikası patlama davasında salon önünde ilginç dakikalar

Müşteki avukatları, sanık avukatlarını saygı duruşunda yanlarında istemedi

SAKARYA - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Sakarya'da görülen havai fişek fabrikası davasına katılan avukatlar tarafından saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna geçileceği esnasında ise müşteki avukatı, sanık avukatlarını aralarında istemedi. Müştekiler ve avukatlarından ayrı noktada saygı duruşunda bulunan sanık avukatları ise meslektaşlarının verdiği tepkiyi kınadıklarını belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Sakarya'da görülen havai fişek fabrikası davasına katılan avukatlar tarafından saygı duruşunda bulunulmak üzere salon dışına çıkıldı. Bu esnada ise müşteki avukatı Can Atalay, aralarında bulunan sanık avukatlarına, "Bize müsaade edin, biz kendi aramızda yapacağız" söyleminde bulundu. Bunun üzerine sanık avukatları ayrı bir noktada saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşu öncesinde konuşan müşteki avukatı Can Atalay, "Dün bir meslektaşımız görevi sırasında, görev yaptığı için öldürüldü. Hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye biz buradayız, bu işçiler hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye buradalar. Şimdi 1 dakika sessiz kalıyor ve saygı duruşunda bulunuyoruz" dedi.

Meslektaşları için ayrı yerlerde saygı duruşu yapılmasından dolayı yapılan ayrımcılıktan üzüntü duydukların belirten sanık avukatları, duruma tepki gösterdiklerini ifade ettiler. Yapılan saygı duruşu sonrasında duruşmaya 45 dakika ara verildi.

Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar
Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:10:42. #1.16#
title