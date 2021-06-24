Son dakika haberi! ÖLDÜRÜLEN KIZININ MEZAR TAŞI FOTOĞRAFLI TİŞÖRTÜYLE DURUŞMAYA GELDİ: BİRİLERİ GÖRSÜN

Son dakika haberler: ÖLDÜRÜLEN KIZININ MEZAR TAŞI FOTOĞRAFLI TİŞÖRTÜYLE DURUŞMAYA GELDİ: BİRİLERİ GÖRSÜNİhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, katil zanlısının aradan geçen 20 ayda yakalanmamasına tepki göstermek için,...

ÖLDÜRÜLEN KIZININ MEZAR TAŞI FOTOĞRAFLI TİŞÖRTÜYLE DURUŞMAYA GELDİ: BİRİLERİ GÖRSÜN

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, katil zanlısının aradan geçen 20 ayda yakalanmamasına tepki göstermek için, duruşmaya üzerinde kızının ve katil zanlısının fotoğrafları ile mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi.

Avcılar'da Seda Kurt'un birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 20 ay önce öldürülmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Firari Akkaş'ın gıyabında yapılan yargılamanın 4'üncü duruşmasına öldürülen Kurt'un annesi Bedia Akar, avukatı Fadime Polat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Kübra Yücel katıldı. Anne Bedia Akar'ın üzerinde kızı ve katil zanlısının fotoğrafları ile kızının mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldiği duruşmada, mahkeme başkanı sanığın yakalanamadığını bildirdi. Anne Bedia Akar'ın avukatı Fadime Polat, "Duyumlarımıza göre sanık Gürcistan'da yaşamaktadır. Bu ülkede aramaların derinleştirilmesi için İnterpol'e yeniden yazı yazılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanık hakkındaki yakalama emrinin devamı ile kırmızı bülten talebinin yanıtının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

MEZAR TAŞLI TİŞÖRT ELİ DURUŞMAYA KATILDI

Üzerindeki tişörtünde "Seda burada, katil nerede?" yazısı da bulunan anne Akar, zanlının bir an önce yakalanmasını isteyerek, "O benim kalbimde yazılı. Birileri görsün. Diyecek bir şeyim yok" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cinayet, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde meydana işlendi. İddiaya göre Ercan Akkaş, tartıştığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt'u defalarca bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçtı. Firari Ercan Akkaş hakkında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Kasım ayında dava açıldı.

Öte yandan Seda Kurt'un daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı