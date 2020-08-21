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Son dakika haberi: Öldürülen Güleda Cankel'in babası, mahkeme kararını değerlendirdi

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, kızının öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan'a müebbet hapis cezası verilmesi kararını değerlendirdi.

21.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:40

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, kızının öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan'a müebbet hapis cezası verilmesi kararını değerlendirdi.

Güleda Cankel'in Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan babası Mustafa Cankel, AA muhabirine, delillerin yeterli olması ve sanığın suçunu itiraf etmesiyle bir ay gibi kısa sürede dava dosyasının açıldığını hatırlattı.

Davanın "canavarca hisle, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme" suçuyla açıldığını anımsatan Cankel, davanın başından itibaren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklendiğini ifade etti.

"Mükafat gibi ceza"

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada çıkan kararın kendilerinde büyük bir üzüntüye neden olduğunu dile getiren Cankel, şunları kaydetti:

"Hiçbirimizin beklemediği bir karar çıktı. Hepimizi çok üzdü. Duruşma sonrası ben annesine ve diğer kızıma nasıl haber vereceğim konusunda çok tereddütte kaldım. Hatta annesini arayıp 'Davamız böyle sonuçlandı.' bile diyemedim. Ağırlaştırılmış müebbet beklerken, kararın müebbet hapis olarak çıkması yüreğimizi yaktı. Diğer suçluların da önünü açmış oluyor. Sanığa, mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu."

- "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıyacağız"

Baba Cankel, sanık Pehlivan'ın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak "Ailesini üzdüğüm için özür dilerim." ifadesini kullanmasını ise "pişkinlik" olarak değerlendirdi.

Bu tür suçların önlenmesi için en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirten Cankel, bu davada da tüm kamuoyunun en ağır cezayı beklediğini söyledi.

Kararı, istinafa, oradan da bekledikleri karar çıkmazsa Yargıtay'a, buradan da sonuç alınmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşımaya kararlı olduklarını bildiren Cankel, "Sanık, layık olduğu cezayı alana kadar tüm avukatlarımız, barolarımız ile bu davanın arkasında duracağız." dedi.

"Kızımın mezarına gitmeye yüzüm yok"

Anne ve baba olarak acıların en büyüğü olan evlat acısını yaşadıklarını anlatan Cankel, "Duruşma sonu Isparta'dan döndük. Kızımın mezarına bile gidemedim. Ağırlaştırılmış müebbet kararı olmadan da kızımın mezarına gitmeye yüzüm yok. Bu sonucu alana kadar da uğraşacağım." ifadelerini kullandı.

Olay

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

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Son dakika haberi: Öldürülen Güleda Cankel'in babası, mahkeme kararını değerlendirdi

Kaynak: AA

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