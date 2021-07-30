Son dakika haberi... Öldürülen Canan'ın kardeşi: Ablam, evli olduğunu öğrendiğinde kurtulmak istemişti

Son dakika haber... MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i (42) tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan Ferhat İnne (45) ağlayarak savunma yaptı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i (42) tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan Ferhat İnne (45) ağlayarak savunma yaptı. İnne, "Niyetim öldürmek değildi. Yeşil pasaportum var. Tasarlayarak öldürsem 2 saat sonra ülkeyi terk ederdim" dedi. Çeviren'in tanık olarak dinlenen kardeşi Serpil Çınar ise ablasının İnne ile tanıştığında evli olduğunu bilmediğini belirtip, "Öğrendiğinde kendisinden kurtulmak istedi. Ancak İnne ablamı takıntı haline getirmişti" diye konuştu.

Evli, 1 çocuk babası Ferhat İnne, geçen yıl 11 Aralık akşamı, eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in, Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine geldi. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çevrine arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnne yanında getirdiği tabancayla Çeviren'i karnından vurup öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan İnne, tutuklandı.

İnne, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava açıldı. Davanın dün görülen ilk duruşmasına, Ferhat İnne de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Canan Çeviren'in kardeşleri, yakınları ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTIAğlayarak savunma yapan Ferhat İnne, "Öldürme amacım yoktu. Olayı da tasarlamadım" dedi. Evliliğinin bitme nedeninin Canan Çeviren olduğunu ileri süren İnne, "Kesinlikle öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisiyle arkadaşıma ev bakarken tanıştık. Bundan sonra birkaç kez görüştük. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Sonra eşimi aldattığım için pişman oldum. Sürekli bana 'eşinden boşan' diyordu. Eşimi ve çocuğumu sevdiğimi söyledim. İlişkimi bitirdim ama emlak ofisiyle ilgili bazı al- sat işlerim vardı. O nedenle iş ilişkimiz sürdü. İlişkimizi karın, çocuğun öğrenirse falan diyordu. Eşim mesajları gördü, 20 yıllık evliliğim yıkıldı. Olaydan bir gece önce eşim boşanmak istediğini söyledi. Olay günü emlak ofisine gidip, 'Neden yuvamı yıktın' dedim. Tartıştık. Tabancamı çıkardım. Bana 'Erkeksen vurursun, sende onu sıkacak yürek var mı' dedi. Öldürmek için ateş etmedim, tamamen o anda gerçekleşti. Hemen 112'yi aradım, polisi aradım. Ben çok pişmanım, bir hata yaptım" diye konuştu.'TASARLASAM YURT DIŞINA KAÇARDIM'Olayı tasarlamadığını da ileri süren İnne, "Yeşil pasaportum var. Olayı tasarlamış olsam, olaydan 2 saat içinde ülkeyi terk ederdim" ifadelerini kullandı.'ABLAMI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU'Canan Çeviren'in tanık olarak dinlenen kardeşi Serpil Çınar ise ablasının Ferhat İnne ile tanıştığında evli olduğunu bilmediğini, sonrasında kendisinden kurtulmak istediğini söyledi. Ancak İnne'nin ablasını takıntı haline getirdiğini belirten Çınar, "Ablam yeni tanışmıştı, çok yeni diyordu. Belki evleniriz diyordu. Biraz zaman sonra olmadı diye anlattı. Ama Ferhat İnne'nin bunu kabul etmediğini söyledi. Ferhat İnne sürekli rahatsız ediyordu, çok ısrar ediyordu. Biz onu evli olarak bilmiyorduk" dedi.ESKİ EŞİ TANIKLIK YAPTIİnne'nin yaşanan olayların ardından kendisinden boşanan eşi Ebru T. de tanıklık olarak dinlendi. Eski eşinin telefonunda Canan Çeviren ile mesajlaşmalarını gördüğünü anlatan Ebru T., "Bunun üzerine boşanmak istedim. O gün akşam, 'Tamam, ben de boşanmak istiyordum zaten' dedi. Ama ertesi gün sabah boşanmak istemediğini söyledi. Olayın ardından ise beni arayıp, 'Onu öldürdüm' dedi" diye konuştu.'İNDİRİM GÖRMEK İSTEMİYORUZ'Mahkeme heyeti, sanık Ferhat İnne'nin tutukluluk halinin devamına karar verip davayı tanıkların dinlenmesi için 16 Eylül'e erteledi.Mahkeme çıkışında açıklama yapan Çeviren ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı, "Canan Çeviren öldürülen binlerce kadından sadece biri. Elini tetiğe koyan ve hiç düşünmeden sıkan sanık, bugün ne yazık ki pişmanlık gözyaşları döktü. Ama biz buna inanmıyoruz. Giden kişi geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ailesinin acısının bin nebze olsun dinmesini istiyoruz. Kesinlikle tahrik indirimi, etkin pişmanlık, iyi hal indirimi biz bunları artık görmek istemiyoruz" diye konuştu.'CANIMIZI YAKTI, ONUN DA CANI YANSIN'

Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çakır da sanığa en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirtip, "Bizim canımızı nasıl yaktıysa onun da canı yansın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan