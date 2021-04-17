Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
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Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış

Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Adana'da İran uyruklu mimar eşini öldüresiye dövdüğü için tutuklanan zanlı kocanın, 3 yıl önce aşk kitabı yazıp eşine sevgililer gününde hediye ettiği ortaya çıktı.

Adana'da İran uyruklu mimar eşini öldüresiye dövdüğü için tutuklanan zanlı kocanın, 3 yıl önce aşk kitabı yazıp eşine sevgililer gününde hediye ettiği ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Amirabad, eşinin ilk başlarda kendisine çok iyi davrandığını hatta kendine aşk kitabı yazdığını belirterek, "Biz tanışmamızın 3'ncü yılındaydık bu kitabı hazırlamış. Bu kitabı sevgililer günüde bana hediye etti. Kitapta kendisini kimsesiz olarak yazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş. Kitabın içerisinde o kadar güzel şeyler yazmış ki, onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Düşünüyorum da bu kadar duygu yalan olabilir mi her şey tiyatroymuş şu an hala şoktayım" dedi.

Amirabad, yaptığı açıklamalarda, "Beni gezdiriyordu, başımdan aşağı güller döküyordu yani benimle çok ilgileniyordu. Benim maddi durumum kötü gitmeye başladı onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Daha önceleri de hep bahaneler buluyordu yani benim sevgililerim olduğunu söylüyordu, mutlaka huzursuzluk çıkarıyordu. Daha önce de çok dövdü beni, yani sayısını hatırlamıyorum. Bir defasında şikayetçi oldum daha sonra vazgeçtim. Daha sonra benim için mezar kazdı ölümümü istedi ama ben tekrar barıştım. İnsanlara bir fırsat vermek gerektiğini düşündüm. Ama alkol ve kadınları bırakmadı daha sonra zaten hayatını bu hale getirdi." ifadelerine yer verdi. - ADANA

Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış
Son dakika haberi... Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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