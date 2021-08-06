Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: "Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı"

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasındaki ticari taksinin şoförünün oğlu, kazaya bölgede yürütülen yol yapım çalışmaları ile gerekli ışıklandırmanın olmamasını sebep olduğunu savundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasındaki ticari taksinin şoförünün oğlu, kazaya bölgede yürütülen yol yapım çalışmaları ile gerekli ışıklandırmanın olmamasını sebep olduğunu savundu.

Olay, Emirdağ-Horan köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., idaresindeki 03 T 4546 plakalı ticari taksi yolda yürüyen Ali Rıza A., (59) ve Zahre A., (52) çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkarak ters dönen araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabilmişti. Kazada yaralanan karı kocadan Ali Rıza A., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından taksi şoförü S.Y., ise Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderilmişti.

"Olay yerinde kaçma söz konusu değildir"

Olayın üzerinde üç gün geçtikten sonra açıklama yapan taksi şoförü S.Y'nin oğlu C.Y. yaptığı açıklamada, Emirdağ'a bağlı Karacalar köyü yolu üzerine yeni yapılan asfalt yolda hiçbir tabela, işaret ve ışık olmadığını söyledi. Taksi şoförünün oğlu C.Y. konuşmasına şöyle devam etti: "Karacalar yolundan Emirdağ'a gelen taksi şoförü babamın hızı 54 kilometre olup yol olduğunca karanlıktır. Karşıdan karşıya geçmekte olan kişilere çarpmamak için çaba göstermiş, polis ölçümlerinde 28 santimetre fren izi bulunmaktadır. Fakat arabayı gören eşler telaşlanarak arabanın geldiği yöne doğru hareket ettiğinden dolayı maalesef bu olay gerçekleşmiştir. Kişilere çarpmamak için çaba sarf ederken araba takla atmış ve anca duvara çarparak durabilmiştir. Kazadan sonra ambulansı arayan ve çağıran arabanın içinden çıkıp şahıslara bakan taksi şoförü babamdır. Herhangi bir kaçma vb. durum meydana gelmemiştir. Kazada vefat eden abimizin ailesine Allah'tan sabır diliyorum, mekanı cennet olsun bizlerde bu olayın acısını derin bir üzüntüyle yaşamaktayız." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı