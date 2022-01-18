Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi - Haberler
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Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Alemler Ortaokulu'nda kalorifer kazanından çatıya çıkan bacada aşırı ısınma nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp çatıya sıçrarken öğretmenler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciyi tahliye etti. İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çatıda zarar neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi

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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

Karacasu, İtfaiye, Yangın, Aydın, Güncel, Haber

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