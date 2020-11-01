Son dakika haberi: Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

01.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:21
Son dakika haberi: Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşamada, yarından itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşamada, yarından itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ediyor.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil etti.

Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Yüz yüze işlenecek dersler

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

İlgili Haberler

Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor
Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor
Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı
Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Şafak Sezer Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 11:24:23. #1.14#
title