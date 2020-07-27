Son dakika haberi! Okullarda "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" uygulaması (1) Son dakika haberine göre MEB Çankaya İlkokulu Okulun girişinde dezenfektan solüsyonu ve paspas Koridor ve sınıflarda sosyal mefaeyi korumak için hazırlanan uyarılar Panolardaki hijyen uyarıları Lavabolardan alınan önlemler Hoparlörlerden sağlık ve hijyen ile ilgili anonslar yapılması Okul bahçesi MEB tarafından...

MEB Çankaya İlkokulu Okulun girişinde dezenfektan solüsyonu ve paspas Koridor ve sınıflarda sosyal mefaeyi korumak için hazırlanan uyarılar Panolardaki hijyen uyarıları Lavabolardan alınan önlemler Hoparlörlerden sağlık ve hijyen ile ilgili anonslar yapılması Okul bahçesi MEB tarafından yayınlanan klavuz Sınıflardaki oturma düzeni ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (1) Kaynak: AA