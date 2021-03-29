Son dakika haberi | Okul ve cami onarımları için 1,8 milyon liralık yatırım

Edinilen son dakika gelişmesine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelindeki okul, cami ve şadırvanlar ile bazı kamusal alanlarda bakım onarım ve tadilat çalışmaları için 1,8 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelindeki okul, cami ve şadırvanlar ile bazı kamusal alanlarda bakım onarım ve tadilat çalışmaları için 1,8 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Sorumlu belediyecilik anlayışı diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait konulara da destek olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, "2021 yılı yatırım programı kapsamında 25 okul, 8 cami, 14 şadırvan ve 3 kamusal alanda bakım onarım ve tadilat çalışması yapacağız. Bu konuda Belediye Meclisimiz Mart ayı toplantısında oybirliği ile karar aldık. Sadece belediyemize ait görev ve sorumluluk alanında değil, toplumun tamamını ilgilendiren okul, cami ve diğer kamusal alanlarda da iş yapmayı, gerekli desteği sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Bu doğrultuda bu yıl içinde başka okullarımız olmak üzere cami, şadırvan ve diğer kamusal alanlarda toplam 1,8 milyon liralık bakım, onarım ve tadilat gerçekleştireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı