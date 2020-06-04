Okul müdürünün aracını çizip, evinin etrafında sopayla gezen öğretmen güvenlik kamerasında
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Okul müdürünün aracını çizip, evinin etrafında sopayla gezen öğretmen güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: Samsun'da hakkında idari soruşturma başlatıldığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan okul müdürünün aracını çizerek demir sopayla evinin etrafında gezen öğretmen, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:04

Samsun'da hakkında idari soruşturma başlatıldığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan okul müdürünün aracını çizerek demir sopayla evinin etrafında gezen öğretmen, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İddiaya göre, merkez İlkadım ilçesinde bir ilkokulun müdürü E.A, sınıf öğretmeni olarak görev yapan H.Y. hakkında öğrenci, veli ile okul çalışanlarından gelen şikayet dilekçelerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi.

Soruşturmanın ardından H.Y, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce aldığı disiplin cezası sonrası başka bir okula atandı.
Okul önünde bulunan aracının, bir cisimle boydan boya çizildiğini fark eden E.A, 8 Ocak'ta okulun güvenlik kamerasını incelemesinin ardından olayın faili olarak H.Y. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca uzlaştırma kapsamında "mala zarar verme" suçundan hazırlanan dosyada taraflar bir araya getirildi. Bu çerçevede H.Y, uzlaştırmayı kabul ederken E.A. ise reddetti.

Okul müdürü E.A, bu sürecin ardından eşiyle evden dışarı çıktığında H.Y'nin yolun karşı tarafında elinde demir sopayla beklediğini fark etti. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen E.A, H.Y'nin 25 ve 27 Mayıs'ta sopayla evinin etrafında gezdiğini tespit etti.

Polis merkezine giden E.A, görüntüleri sunarak H.Y. hakkında şikayetçi oldu, eşi ve kendisi için tedbir kararı aldırdı.

Taraflar arasında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Okul müdürünün aracını çizip, evinin etrafında sopayla gezen öğretmen güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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