Okul kantininden hırsızlık kamerada
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Okul kantininden hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Okul kantininden hırsızlık kamerada Yapılan takip sonucunda 2 şüpheli yakalandı Osmaniye'de bir okulun kantinine pencereden girerek yiyecek çalan şahıslar önce kameraya daha sonra polise yakalandı.

Okul kantininden hırsızlık kamerada

Yapılan takip sonucunda 2 şüpheli yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir okulun kantinine pencereden girerek yiyecek çalan şahıslar önce kameraya daha sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan Varan Ortaokulu'nun kantininde meydana gelen hırsızlık olayını fark eden kantin işletmecisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kantinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayı kameralara yansırken, ekipler görüntülerden şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda M.Ç ve M.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Okul kantininden yaklaşık 250 lira değerinde yiyecek çalan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Okul kantininden hırsızlık kamerada
Okul kantininden hırsızlık kamerada
Okul kantininden hırsızlık kamerada
Okul kantininden hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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