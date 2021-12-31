Son dakika haberi | Okul hırsızları kamera destekleriyle tespit edildi: 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Okul hırsızları kamera destekleriyle tespit edildi: 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Okul hırsızları kamera destekleriyle tespit edildi: 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: SİİRT (İHA) – Siirt'te bir okulun atölyesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

SİİRT (İHA) – Siirt'te bir okulun atölyesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir okulun atölye kısmında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili ekiplerce yapılan saha ve kamera destekli çalışmada şüpheli V.K. ve B.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar, çıkarıldıkları Adli makamlarca tutuklanarak Batman T tipi cezaevine gönderildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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