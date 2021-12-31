Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıSİİRT Siirt'te bir okulun atölyesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

SİİRT (İHA) - Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

SİİRT Siirt'te bir okulun atölyesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir okulun atölye kısmında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili ekiplerce yapılan saha ve kamera destekli çalışmada şüpheli V.K. ve B.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar, çıkarıldıkları Adli makamlarca tutuklanarak Batman T tipi cezaevine gönderildi.

Okuldan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadın ölüme böyle yürüdü! Cinayet öncesine ait kamera kaydı ortaya çıktı

Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadın ölüme böyle yürüdü! Cinayet öncesine ait kamera kaydı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title