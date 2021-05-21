Son dakika haberi... Okul hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Son dakika haberi... Okul hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Son dakika haberi... Okul hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir okulda yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir okulda yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

Çorlu'daki 1 Kasım İlkokulu'nda elektronik cihazlar ve okul içerisindeki muslukların çalındığını fark eden okul yöneticileri durumu polise bildirdi. Okula gelerek incelemelerde bulunan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kaydı tek tek titizlikle inceleyen polis, şüphelinin S.O.T. olduğunu belirledi. Polis, şüpheli S.O.T.'yu saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin okuldan çaldığı malzemeleri doldurduğu çuvalla okulun bahçe duvarından atlayarak kaçtığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi... Okul hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı
Son dakika haberi... Okul hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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