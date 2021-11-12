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Son dakika haberi: Okul duvarındaki "uyuşturucuya son" yazısı polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Okul duvarındaki

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana polisi bir okulun duvarında "uyuşturucuya son" yazılması üzerine harekete geçerek 83 okul ve 50 parkta eş zamanlı uygulama yaptı.

ADANA (İHA) - Adana polisi bir okulun duvarında "uyuşturucuya son" yazılması üzerine harekete geçerek 83 okul ve 50 parkta eş zamanlı uygulama yaptı.

Adana'da bir mahallede vatandaşlar uyuşturucu satıcılarına dikkatini çekmek için okulun duvarına "uyuşturucuya son" diye yazdı. Bu yazıyı gören Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana genelinde okul etrafında geniş önlemler alarak uygulama başlattı. Polis yaptığı uygulamada 83 okul ve etrafındaki 50 parkta gün boyu, şüpheli şahısları durdurup arama yaptı. Polis 12 bin 214 kişinin GBT'sini sorgularken, 3 bin 613 aracı durdurup arama yaptı.

Yapılan bu aramalarda 42 araca 37 bin idari para cezası kesildi. Polisin uyuşturucu satışının önüne geçmek için okul çevrelerindeki uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Son dakika haberi: Okul duvarındaki uyuşturucuya son yazısı polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi: Okul duvarındaki uyuşturucuya son yazısı polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi: Okul duvarındaki uyuşturucuya son yazısı polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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