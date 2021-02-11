Son dakika haberi! OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun, görevi Prof. Dr. Murat Türk'den devraldı.

Prof. Dr. Uzun, makamda düzenlenen devir teslim töreninde, Prof. Dr. Türk'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Görev süresince Osmaniye'de kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde olacağını belirten Uzun, "Biz buraya bir nefer olarak geldik. Canla, başla, ideallerimiz uğrunda ülkemiz, vatanımız, milletimiz için gece gündüz durmadan çalışacağız. Oldukça zengin tarihi ve doğal güzelliği içinde barındıran, Türkiye'nin en çok şehit veren ili olması hasebiyle gönlümde özel bir değere sahip olan Osmaniye'de ve genç bir üniversite olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde görev yapacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Amacımız üniversite olarak, kentin gelişmesine ve Osmaniye halkına destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Türk de yeni görevinde Uzun'a başarılar dileyerek, cübbesini giydirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman