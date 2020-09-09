Son dakika haberi | Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformuna video konferans yöntemiyle katıldı.
09.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformuna video konferans yöntemiyle katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"
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Kaynak: AA