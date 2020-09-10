Son dakika haberi | Oktay, "KKTC Su Temin Projesi" onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu
Son dakika habere göre KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
10.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:23
KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın incelemelerde bulunması
MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA