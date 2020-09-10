Son dakika haberi | Oktay, "KKTC Su Temin Projesi" onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu Son dakika habere göre KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın incelemelerde bulunması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu. Kaynak: AA