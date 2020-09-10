Son dakika haberi | Oktay, "KKTC Su Temin Projesi" onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi | Oktay, "KKTC Su Temin Projesi" onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu

Son dakika habere göre KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

Son dakika haberi | Oktay,
10.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:23

KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarından görüntüler

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın helikopter ile gemiye gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gemiye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopter ile gelişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın incelemelerde bulunması

MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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