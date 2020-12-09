Oktay: KKTC'de yeni kabinenin çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız
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Oktay: KKTC'de yeni kabinenin çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız

09.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:14
Oktay: KKTC'de yeni kabinenin çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hamza Ersan Saner başkanlığında yeni kabinenin kurulmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hamza Ersan Saner başkanlığında yeni kabinenin kurulmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız" ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA 


Oktay: KKTC'de yeni kabinenin çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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