Son dakika haberi... OKTAR DAVASI'NDA EV HAPSİNDEKİ SANIĞA TEKRAR TUTUKLAMA KARARI
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Son dakika haberi... OKTAR DAVASI'NDA EV HAPSİNDEKİ SANIĞA TEKRAR TUTUKLAMA KARARI

Son dakika haberlerine göre Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik görülen davada, örgütün sosyal medya yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen Ozan Süer'in tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Son dakika haberi... OKTAR DAVASI'NDA EV HAPSİNDEKİ SANIĞA TEKRAR TUTUKLAMA KARARI
26.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:55
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik görülen davada, örgütün sosyal medya yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen Ozan Süer'in tekrar tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında bugün görülen duruşmada hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Osman Süer hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

Mahkeme çıkardığı tutuklama kararında, müştekilerin ve etkin pişman olduğu iddia edilen sanıkların tutarlı ve ısrarlı bir şekilde beyanlarını dikkate aldığını ifade etti. Sanık Ozan Süer'in cep telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait inceleme raporlarına da yer verilen kararda Süer'in suç örgütünün yönetiminde olan internet siteleri, blog sayfaları, A9 TV ve diğer internet sayfalarına ait yönetici giriş panel, kullanıcı isim ve parolalarının kayıtlı olduğu not belgelerinden bulunduğunun belirtildiği vurgulandı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN YETERSİZ KALACAĞI DEĞERLENDİRİLDİMahkeme sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek sanık hakkında üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile öngörülen cezanın üst sınırı, kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtlar bulunması nedeniyle sanık Süer'in tekrar tutuklanmasına karar verdi.

MUHALİF KİŞİLER HAKKINDA KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ozan Süer'in örgüt evlerinde nöbet tuttuğu, örgütün internet sitelerindeki alt yapıdan sorumlu olduğu ve Adnan Oktar'ın talimatıyla eşini turnike sistemine dahil ettiği kaydedilmişti. Ayrıca iddianamede Süer'in örgüte muhalif olan kişiler hakkında karalama kampanyası yürüttüğü belirtilmişti.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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