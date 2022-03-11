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Son dakika haberi! Öksüz oğlakları jandarma biberonla besliyor... İki yavruya jandarma karakolu bahçesinde bakılıyor

İhlas Haber Ajansı - Arif Kaplan - Güncel
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Son dakika haberi... Öksüz oğlakları jandarma biberonla besliyor.

Öksüz oğlakları jandarma biberonla besliyor... İki yavruya jandarma karakolu bahçesinde bakılıyor

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçilerinin sütünün az olduğu için sahibinin besleyelediği iki oğlak için jandama harekete geçti. Sarılar Jandarma Karakoluna getirilen ve kısa sürede herkesin sevgilisi haline gelen 2 minik keçi yavrusu Jandarmalar tarafından biberonla besleniyor.

Manavgat'ta keçileri ikiz doğuran vatandaşın, keçilerinin sütünün az olması ve yavruların ikisini besleyemeyecek olması nedeniyle ikiz yavrulardan 1'er tanesini verdiği jandarma, yavruları biberonla besliyor. Bölgede hayvancılık yapan bir vatandaşın keçilerinin sütünün yavrulara yetmemesi nedeniyle 2 oğlağı bakımı için jandarmaya getirdiğini belirten yetkililer, oğlakların biberonla beslendiğini ve bu duruma alıştığını söylediler.

Sarılar Jandarma Karakolunun arka bahçesinde bulunan 2 küçük oğlak, kısa sürede jandarmaların sevgilisi haline gelirken, jandarmalar oğlaklara sık sık biberonla süt vermeyi ihmal etmiyor. Biberonu gören oğlaklar, biberonu emmek için birbirleriyle yarışırken, karınlarının doymasının ardından çimler üzerinde oyun oynamaya devam ediyor.

Son dakika haberi! Öksüz oğlakları jandarma biberonla besliyor... İki yavruya jandarma karakolu bahçesinde bakılıyor

Son dakika haberi! Öksüz oğlakları jandarma biberonla besliyor... İki yavruya jandarma karakolu bahçesinde bakılıyor

Son dakika haberi! Öksüz oğlakları jandarma biberonla besliyor... İki yavruya jandarma karakolu bahçesinde bakılıyor

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Jandarma Karakolu, Jandarma, Manavgat, Sarılar, Güncel, Haberler

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