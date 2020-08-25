Son dakika haberi | Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi Son dakika 3. sayfa haberine göre Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi İçerisi tüp dolu işletmede korkutan yangın Adıyaman'da oksijen tüpü dolum işletmesinde meydana gelen yangın korkuttu.

Oksijen dolum işletmesindeki yangın yürekleri ağza getirdi

İçerisi tüp dolu işletmede korkutan yangın

ADIYAMAN - Adıyaman'da oksijen tüpü dolum işletmesinde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Mehmet Y'ye ait oksijen tüpü dolum işletmesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürüde olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın oksijen tüplerine sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA