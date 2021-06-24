Son dakika haberi: Oğuzeli Devlet Hastanesi'nden 'aşı olun' çağrısı

Edinilen son dakika haberine göre Oğuzeli Devlet Hastanesi'nden 'aşı olun' çağrısı 'Aşı Olun' çağrısına ilçe protokolü de destek verdi Oğuzeli Devlet Hastanesi örnek bir projeye imza atarak ilçe protokolünün de destekleriyle vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.