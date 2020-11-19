Son dakika haberi | Oğuz Isıgöllü: AVM'lerin kaderi değişiyor
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Son dakika haberi | Oğuz Isıgöllü: AVM'lerin kaderi değişiyor

19.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:20
Son dakika haberi | Oğuz Isıgöllü: AVM'lerin kaderi değişiyor

Son dakika haberleri... Sosyal hayatı tümüyle değiştiren koronavirüs salgınıyla beraber alışveriş merkezlerinin dinamiklerinin değişmeye başladığını kaydeden Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "AVM'ler için kader değişiyor.

Sosyal hayatı tümüyle değiştiren koronavirüs salgınıyla beraber alışveriş merkezlerinin dinamiklerinin değişmeye başladığını kaydeden Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "AVM'ler için kader değişiyor. Bazı AVM'ler pandemi sebebiyle rekabetten düşecekler. Yaşadığımız bu süreci iyi yönetebilen ve ayakta kalabilen AVM'ler ise belki eskisinden de güçlü duruma gelecekler" dedi.

Pandeminin dünya genelinde ve Türkiye'de yoğun yaşandığı dönemde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, gerek duyulan yeni kısıtlamalar devreye girerken, pandemi sürecinin etkisi altında olan AVM'lerin durumuna ilişkin açıklama geldi. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Dünya tarihinde, küresel boyutta yaşanan belki de ilk ve en büyük olan pandemi, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ve sosyal hayatı ve alışkanlıkları değiştirerek sektörümüzü etkiledi" dedi.

AVM'LER VE MARKALAR İÇİN REKABET ARTTI

Bununla birlikte, son dönemlerde yapılan yeni yatırımlarla, bazı bölgelerde arzın talebi geçmesi ile hem AVM'ler hem de markalar için rekabetin kızıştığını dile getiren Isıgöllü, şöyle konuştu:

"AVM'ler için kader değişiyor. Bazı AVM'lerin rekabetten düşmesi kaçınılmaz olacak. Yaşadığımız bu süreci bizim gibi iyi yönetebilen ve rekabette öne çıkabilen AVM'ler ise belki eskisinden de güçlü duruma gelecekler. Markalar için de benzer durumlar yaşanacak diye düşünüyorum. Bazı markalar küçülebilecek. Halihazırda faaliyetini sürdüren bazı markalar ise daha da güçlenecek. Çok dinamik bir ülke oluşumuz sayesinde, dünya platformunda güçlü ve rekabetçi olduğumuz perakende sektöründe önümüzdeki süreçte mutlaka yeni ve güçlü markalar çıkaracağımızı da öngörüyoruz."

"AVM'LERİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER VAR"

Bundan sonra yatırımların eski dönemlere göre çok daha kontrollü olacağının altını çizen Isıgöllü, "Arzı yapalım, talep kendiliğinden oluşur düşüncesi yerine, talebin ölçümlenmesiyle, ihtiyaca ve rekabet analizlerine göre yatırımlar yapılmaya başlanacak" ifadesini kullandı.

Küresel salgının, tüm sektörleri, üretici ve tüketici hareketlerini, ticaretin şeklini, yatırım planlarını, gelecek planlarını, insan ilişkilerini, kısaca hayatın her alanını etkilemeye ve değiştirmeye devam ettiğini kaydeden Isıgöllü, şunları söyledi:

"Bu değişimin içinde yaşayanlar olarak, yeni dünya düzeninin oluşmasını hem gözlemliyoruz hem de buna katkıda bulunuyoruz. Bu değişimler yaşanırken, oyundan düşen AVM'lerin geleceğinin ne olacağı konusunda kesin söylemlerde bulunmak oldukça zor. Son dönemde çok hızlı büyüme gösteren online alışveriş için lojistik merkezleri olabileceği, mobilya üreticilerinin showroomları olarak kullanılabileceği, sektörel ve benzer mağazalarla markaların bir arada olduğu merkezlere dönüşebileceği, okula veya üniversiteye, hastane veya sağlık merkezlerine dönüştürülebileceği, ofis binaları olarak kullanılabileceği, otel yapılabileceği gibi birçok alternatif görüşler konuşuluyor. Ne kadar süreceği net olmamakla birlikte pandemi elbet sonlanacak. Bu süreçte AVM yönetimlerinin etkili tedbirler almaları, insan sağlığının her şeyin önünde tutulacağı kontrollü bir işleyişin sağlanması ve ticaretin devam edebilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi sektör için çok önemli."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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