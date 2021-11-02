Son dakika haberi! oğul, 5 gün arayla koronavirüsten öldü

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, koronavirüs tedavisi gören Abdi Şahin (73) ile oğlu Mikail Şahin (45), 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin ailesi tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Abdi Şahin, 29 Ekim günü hayatını kaybetti. Abdi Şahin'in ölümünden 5 gün sonra, bu sabah, oğlu 5 çocuk babası Mikail Şahin de yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.