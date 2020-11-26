Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

26.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:09

Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Erken fark edilen yangında can kayıplarının önüne geçildi Şanlıurfa Öğretmenevinin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Erken fark edilen yangında can kayıplarının önüne geçildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Öğretmenevinin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, yangınının çıktığı odada eşyalar tamamen küle döndü.

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Yangın, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesindeki öğretmenevinin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu çıktı. Binadan yükselen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Öğretmenevinde bulunan yaklaşık 50 kişi kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında içeride bulunan bazı müşteriler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında oda ve içindeki eşyalar tamamen küle döndü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Öğretmenevi yetkililerinde yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öğretmenevinde bir odada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çok net olmamakla birlikte elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Olayla ilgili güvenlik personellerimiz yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber vermişlerdir. Kurumumuzda hazır bulunan personeller tarafından ilk müdahale yapılarak yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edilmiştir. Ayrıca yangın söndürme sistemleri kullanılarak yangının büyümesi engellenmiştir. Kurumda kalanlar titizlikle tahliye edilerek herhangi bir can kaybı ve yaralanmaya mahal verilmemiştir" denildi.

Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Öğretmenevindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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