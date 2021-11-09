Son dakika haberi | ÖĞRETMEN, OKULUN MALZEME ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | ÖĞRETMEN, OKULUN MALZEME ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı (44), görev yaptığı lisenin spor salonunun malzeme odasında kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı (44), görev yaptığı lisenin spor salonunun malzeme odasında kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, Karahasanlı Mahallesi'ndeki Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nin spor salonunda bugün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Tavlı, sabah saatlerinde derslere girmeyince öğrenciler Tavlı'yı okulda aramaya başladı ancak bulamadı. Okulun bahçesindeki spor salonundaki malzeme odasına giren bir öğretmen, Tavlı'yı boynundan bir iple kalorifer borusuna asılı olarak buldu. İhbar üzerine okula acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Okula gelen acil sağlık ekibi, öğretmen Tavlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Malzeme odasında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Tavlı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğretmenin intihar etmiş olabileceğinin değerlendirilği öğrenildi. Tavlı'nın gençlik yıllarında Denizlispor PAF takımında, bir sürede profesyonel olarak 2. Lig takımlarında futbol oynadığı öğrenildi.

Son dakika haberi | ÖĞRETMEN, OKULUN MALZEME ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberi | ÖĞRETMEN, OKULUN MALZEME ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberi | ÖĞRETMEN, OKULUN MALZEME ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

 Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

 Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu

Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title