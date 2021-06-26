Son dakika haberi! Öğrencinin imdadına polis yetişti
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Son dakika haberi! Öğrencinin imdadına polis yetişti

İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Öğrencinin imdadına polis yetişti Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek Salihli Polisi'nin çabası sayesinde sınava yetişti Manisa'nın Salihli ilçesinde polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine kimliğinde fotoğrafı bulunmaması...

Öğrencinin imdadına polis yetişti

Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek

Salihli Polisi'nin çabası sayesinde sınava yetişti

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine kimliğinde fotoğrafı bulunmaması nedeniyle alınamayacağını öğrendiği öğrenciye, sınava girebilmesi için destek sundu.

Alınan bilgiye göre, YKS'ye girmek için Fahriye Hanım İlköğretim Okulu'na gelen Melike Toprak, nüfus cüzdanında fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınamayacağını, yeni bir kimlik çıkarması gerektiğini öğrendi. Aldığı yanıtla büyük üzüntü duyan genç kızın durumunu fark eden polis ekipleri, Toprak'ın geçici nüfus cüzdanı çıkarılabilmesi için Asayiş ekibi görevlendirdi. Polis aracına bindirilen Toprak, öncelikle fotoğraf çektirilip, daha sonra İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürüldü. Geçici kimlik belgesi alınan Toprak, sınavın başlamasına dakikalar kala Fahriye Hanım İlköğretim Okuluna getirilip, geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.

Melike Toprak, sınava yetişebilmesi için büyük çaba sarf eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberi! Öğrencinin imdadına polis yetişti
Son dakika haberi! Öğrencinin imdadına polis yetişti
Son dakika haberi! Öğrencinin imdadına polis yetişti
Son dakika haberi! Öğrencinin imdadına polis yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan

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