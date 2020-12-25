Son dakika haberi | Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi
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Son dakika haberi | Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

25.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:29
Son dakika haberi | Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

Son dakika haberleri... Adıyaman'da jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman'da jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmesi planlandı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli koordine sağlanarak 24 Aralık 2020 günü Eba ve zoom uygulamaları üzerinden 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik güvenliğini eğitimi verildi.

Eğitimlerin haftanın iki günü verilmeye devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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