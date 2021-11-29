Son dakika haberi! Öğrenci yurdunda yangın
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre -Yanan öğrenci yurdundan yükselen alevler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Yurt bahçesindeki öğrenciler RİZE - Rize'de İslampaşa Mahallesinde bulunan Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı.
RİZE (AA) - -Yanan öğrenci yurdundan yükselen alevler
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Yurt bahçesindeki öğrenciler RİZE - Rize'de İslampaşa Mahallesinde bulunan Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı. Öğrenciler yurdu tahliye ederken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.