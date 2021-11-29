Son dakika haberi! Öğrenci yurdunda yangın - Haberler
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Son dakika haberi! Öğrenci yurdunda yangın

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre -Yanan öğrenci yurdundan yükselen alevler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Yurt bahçesindeki öğrenciler RİZE - Rize'de İslampaşa Mahallesinde bulunan Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı.

RİZE (AA) - -Yanan öğrenci yurdundan yükselen alevler

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Yurt bahçesindeki öğrenciler RİZE - Rize'de İslampaşa Mahallesinde bulunan Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı. Öğrenciler yurdu tahliye ederken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! Öğrenci yurdunda yangın

Son dakika haberi! Öğrenci yurdunda yangın

Son dakika haberi! Öğrenci yurdunda yangın

Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

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AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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