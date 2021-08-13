Son dakika haberi... OGM Müdürü Karacabey: 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... OGM Müdürü Karacabey: 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı

Son dakika haberi... OGM Müdürü Karacabey: 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Ege Bölgesi'nden Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan ve Türkiye'nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyledi.

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Ege Bölgesi'nden Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan ve Türkiye'nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyledi.

OGM Müdürü Bekir Karacabey, başta Antalya, Adana, Mersin ve Marmaris olmak üzere 16 günde yaşanan 299 orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu. Ege Bölgesi'nden Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan ve Türkiye'nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyleyen Karacabey, "16 günde 54 ilde çıkan 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı. Orman teşkilatının 28 bölge müdürlüğünden ekiplerin seferber olduğu ve 16 gün boyunca devam eden orman yangınlarına pek çok şehirden itfaiye, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden askerler ve vatandaşlar destek oldu. Toplamda 5 bin 250 kişilik bir ekibin koordinasyonu ile kontrol altına alınan yangınlar için 18 su atar uçak, 68 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 430 iş makinası kullanıldı" diye konuştu.

'ESAS KAYNAK İNSAN FAKTÖRÜ'

Günümüzde önemli bir afet haline gelen orman yangınlarının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu ifade edilse de, yangınların esas kaynağının insan faktörü olduğuna dikkat çeken Karacabey, "Yangınların yüzde 90'a yakın kısmı insan eli ile çıkıyor. Bunların sadece yüzde 6'lık kısmı kasten yakılarak çıkarılıyor. Geri kalan yüzde 84'lük kısmı maalesef vatandaşımızın ihmali, dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkıyor. Toplumun her bir ferdinin daha dikkatli, daha duyarlı davranmasıyla bu felaketlerin önüne geçmek mümkün" dedi.

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜTÜ OLMASIN'

Karacabey, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusu ile ilgili, "Bu alanlar, hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın ki tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam ettirecek. Bu alanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi en kısa sürede üzerindeki yanmış olan ağaçlar çıkarılacak, temizlenecek. Daha sonra toprak fidan dikimine veya tohum ekimine hazır hale getirilecek. Bu sonbahardan itibaren tekrar ağaçlandırılarak, eski yeşil dokusuna kavuşacak. Hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın bu alanlar tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam edecek" diye konuştu.


- Ankara
Son dakika haberi... OGM Müdürü Karacabey: 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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