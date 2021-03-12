Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi

Gelen son dakika haberine göre Olay yeri Alınan güvenlik önlemleri Zanlının jandarma ekipleri tarafından götürülmesi ÇORUM - Çorum'da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.