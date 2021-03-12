Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi
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Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi

12.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:05

Gelen son dakika haberine göre Olay yeri Alınan güvenlik önlemleri Zanlının jandarma ekipleri tarafından götürülmesi ÇORUM - Çorum'da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.

Olay yeri

Alınan güvenlik önlemleri

Zanlının jandarma ekipleri tarafından götürülmesi ÇORUM - Çorum'da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.

Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi
Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi
Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi
Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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