Son dakika haberi! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı olay yerine getirildi
12.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:05
Gelen son dakika haberine göre Olay yeri Alınan güvenlik önlemleri Zanlının jandarma ekipleri tarafından götürülmesi ÇORUM - Çorum'da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.
Olay yeri
Alınan güvenlik önlemleri
Zanlının jandarma ekipleri tarafından götürülmesi ÇORUM - Çorum'da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan